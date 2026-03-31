Еврокомиссия потребовала от стран ЕС экономить дизельное топливо и авиакеросин
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juliya Shangarey
Еврокомиссия вновь призвала страны ЕС сократить потребление дизельного топлива и авиакеросина. Это предложение, которое европейские медиа ранее интерпретировали как призыв к гражданам «меньше ездить и летать», было подтверждено еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Он подчеркнул, что текущий кризис вызван дефицитом нефти и нефтепродуктов, и хотя универсального решения нет, любая экономия дизеля и авиатоплива пойдет на пользу всему ЕС.
«Нынешний кризис — это кризис предложения и нефти, и нефтепродуктов, таких, как авиационный керосин и дизель. Понятно, что нет единого для всех стран ЕС решения, но ясно, что чем больше вы можете сделать, чтобы сберечь дизель, чтобы сберечь авиатопливо, тем лучше будет нам всем», — заявил Йоргенсен на пресс-конференции.
По его словам, ЕК намерена в ближайшее время предоставить государствам-членам ЕС пакет рекомендаций, содержащий конкретные меры по достижению экономии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые рынки. Главное условие — эти направления должны приносить больше выгоды. Такие слова прозвучали в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая исключила возврат к закупкам российского газа даже при острой нехватке топлива в Европе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.