Еврокомиссия потребовала от стран ЕС экономить дизельное топливо и авиакеросин

Еврокомиссия вновь призвала страны ЕС сократить потребление дизельного топлива и авиакеросина. Это предложение, которое европейские медиа ранее интерпретировали как призыв к гражданам «меньше ездить и летать», было подтверждено еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном. Он подчеркнул, что текущий кризис вызван дефицитом нефти и нефтепродуктов, и хотя универсального решения нет, любая экономия дизеля и авиатоплива пойдет на пользу всему ЕС.

«Нынешний кризис — это кризис предложения и нефти, и нефтепродуктов, таких, как авиационный керосин и дизель. Понятно, что нет единого для всех стран ЕС решения, но ясно, что чем больше вы можете сделать, чтобы сберечь дизель, чтобы сберечь авиатопливо, тем лучше будет нам всем», — заявил Йоргенсен на пресс-конференции.

По его словам, ЕК намерена в ближайшее время предоставить государствам-членам ЕС пакет рекомендаций, содержащий конкретные меры по достижению экономии.