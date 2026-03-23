Дмитриев: Зелёная и русофобская повестки оставили ЕС без нефти и газа
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Зелёная и русофобская политика Евросоюза привела к нехватке нефти и газа в Европе. Кризис на Ближнем Востоке усугубил ситуацию. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестициям и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
«Европа наконец-то может насладиться успехом как своей зелёной, так и русофобской повестки — ни нефти, ни газа», — написал он.
Так Дмитриев прокомментировал решение словенских властей. В стране ввели временные ограничения на продажу топлива — не больше 50 литров в сутки для физических лиц.
Ранее Дмитриев отмечал, что западные СМИ замалчивают правду об энергетическом кризисе. По его словам, бюрократы скрывают плохие новости до тех пор, пока не иссякнут ресурсы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.