Зелёная и русофобская политика Евросоюза привела к нехватке нефти и газа в Европе. Кризис на Ближнем Востоке усугубил ситуацию. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестициям и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Европа наконец-то может насладиться успехом как своей зелёной, так и русофобской повестки — ни нефти, ни газа», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал решение словенских властей. В стране ввели временные ограничения на продажу топлива — не больше 50 литров в сутки для физических лиц.

Ранее Дмитриев отмечал, что западные СМИ замалчивают правду об энергетическом кризисе. По его словам, бюрократы скрывают плохие новости до тех пор, пока не иссякнут ресурсы.