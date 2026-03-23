СМИ на Западе умалчивают правду об энергетическом кризисе и скрывают собственные ошибки. Такое заявление сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Удивительно, как медленно Запад осознаёт новую энергетическую реальность. Бюрократы скрывают плохие новости, пока не иссякнут ресурсы; традиционные СМИ замалчивают свои ошибки и затягивают решение как можно дольше», — написал политик.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию Financial Times о резком прекращении поставок сжиженного природного газа из Мексиканского залива на 10 дней. Он отметил — бюрократическая и медийная элита оказалась в ловушке собственных иллюзий и группового мышления. Это продолжалось до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Ранее Дмитриев предупреждал европейцев о трудностях из-за отказа от российской энергии. Он возложил ответственность за энергокризис в Европе на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу евродипломатии Каю Каллас.