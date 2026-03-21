20 марта, 22:26

Дмитриев предупредил европейцев о трудностях из-за отказа от энергии из РФ

Кирилл Дмитрие. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитрие. Обложка © Life.ru

Жители Европы и Великобритании скоро почувствуют бытовые трудности. Причина — отказ европейских чиновников от российской энергии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестициям, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Когда вы сидите без кондиционера, не можете пользоваться машиной, не имеете работы и не можете оплачивать счета — помните, что Урсула, Кая и другие русофобски настроенные бюрократы из ЕС/Великобритании стали причиной этого, отказавшись от надёжной и доступной по цене российской энергии», — написал он в Х.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию The Wall Street Journal. В ней говорится о самом серьёзном нефтегазовом кризисе в Европе с 1970-х годов. Правительства уже призывают граждан менять привычки, чтобы смягчить последствия.

«Грех не в темноте, а в нежелании света»: Захарова процитировала Цветаеву, говоря об энергокризисе в ЕС
«Грех не в темноте, а в нежелании света»: Захарова процитировала Цветаеву, говоря об энергокризисе в ЕС

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не будет пересматривать запрет на покупку российского газа. Даже если энергоснабжение в Европе станет критическим. Этот вопрос всплыл после кризиса на Ближнем Востоке. Он привёл к росту цен на энергоресурсы.

Лия Мурадьян
