Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 марта, 18:12

«Грех не в темноте, а в нежелании света»: Захарова процитировала Цветаеву, говоря об энергокризисе в ЕС

Захарова описала упрямство фон дер Ляйен по газу из РФ словами Цветаевой

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Упрямство главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пообещала не рассматривать закупки российского газа даже в случае масштабного энергокризиса, приведёт к полному погружению Европы в темноту. Своим мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления чиновницы.

«Всё это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что «грех не в темноте, а в нежелании света», написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз не первый раз готов погрузиться в темноту, в том числе в переносном смысле. Дипломат напомнила, что Олимпиада в Париже сопровождалась высмеиванием святынь, а открытие Готардского тоннеля в Швейцарии — дьявольским представлением. Европа не лишилась света из-за технической катастрофы или природных бедствий, но оказалась «в темноте» из-за собственного руководства.

«Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только чёрные. Не исключаю, что для очередного греховного ритуала», иронично заметила Захарова, напомнив венгерскую пословицу о том, что в темноте все коровы чёрные.

Песков предупредил Европу: Россия может полностью развернуть нефть и газ в другую сторону

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель не намерен пересматривать запрет на закупки российского газа, даже если ситуация с энергоснабжением в Европе станет критической. Вопрос был поднят после того, как кризис на Ближнем Востоке привлё к росту цен на энергоресурсы.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar