Кирилл Дмитриев утверждает, что знает сценарий развития топливного кризиса в Европе и Великобритании. Так спецпредставитель президента РФ ответил на комментарий пользователя, ответившего на его пост в X о последствиях ударов по Ирану.

«У вас как будто есть копия сценария этого фильма, который мы сейчас смотрим», — написал аноним.

«У меня есть. Традиционные СМИ не позволяют многим другим видеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, туманящие мышление. Многие неверные решения [сейчас] делаются на основе ложных нарративов и неспособности исправить ошибки», — написал в ответ глава РФПИ.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией обратился к лидерам Евросоюза и Великобритании, предложив им освоить метакогницию — способность осознавать и корректировать собственные мыслительные процессы. Так он отреагировал на пост, в котором пояснялось, что метакогниция считается высшей формой интеллекта. По словам Дмитриева, это помогло бы европейским политикам пересмотреть ошибочные решения.