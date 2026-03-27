Европа рискует остаться без американского газа из-за конфликта на Ближнем Востоке

Рост цен на энергоносители в Азии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке может изменить ориентацию американских поставок сжиженного природного газа. Как заявил РИА «Новости» бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос, в этих условиях приоритетным направлением для СПГ из Штатов станут азиатские рынки, а не европейские.

По его словам, дальнейшее обострение ситуации создаст для Европы дополнительные риски в сфере энергоснабжения, поскольку экспортёры будут ориентироваться на более высокую ценовую конъюнктуру в Азии.

«Из-за закрытия Ормузского пролива и чрезвычайно высоких цен в Азии СПГ из Соединённых Штатов пойдёт в Азию, а не в Европу», — считает Пападопулос.

Ранее в ряде городов Западной Европы было зафиксировано превышение концентрации бензола в газе, поступающем в жилые дома. Это вещество относится к числу опасных канцерогенов: его воздействие на организм связывают с повышенным риском развития лейкемии и других тяжёлых заболеваний. Опасность усугубляется тем, что бензол может выделяться в воздух непосредственно в процессе бытового использования газа.