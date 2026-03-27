Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 05:56

Европа рискует остаться без американского газа из-за конфликта на Ближнем Востоке

Экс-советник Трампа: На фоне кризиса американский СПГ может уйти в Азию, а не ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Рост цен на энергоносители в Азии на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке может изменить ориентацию американских поставок сжиженного природного газа. Как заявил РИА «Новости» бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос, в этих условиях приоритетным направлением для СПГ из Штатов станут азиатские рынки, а не европейские.

По его словам, дальнейшее обострение ситуации создаст для Европы дополнительные риски в сфере энергоснабжения, поскольку экспортёры будут ориентироваться на более высокую ценовую конъюнктуру в Азии.

«Из-за закрытия Ормузского пролива и чрезвычайно высоких цен в Азии СПГ из Соединённых Штатов пойдёт в Азию, а не в Европу», — считает Пападопулос.

Ранее в ряде городов Западной Европы было зафиксировано превышение концентрации бензола в газе, поступающем в жилые дома. Это вещество относится к числу опасных канцерогенов: его воздействие на организм связывают с повышенным риском развития лейкемии и других тяжёлых заболеваний. Опасность усугубляется тем, что бензол может выделяться в воздух непосредственно в процессе бытового использования газа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
