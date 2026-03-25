В газовых плитах в Европе обнаружен канцероген, вызывающий рак

В нескольких городах Западной Европы зафиксировали повышенную концентрацию бензола в бытовом газе. Об этом сообщили в исследовательском институте PSE Healthy Energy.

«Высокие уровни канцерогена бензола были обнаружены американскими исследователями в бытовом газе», — говорится в материале. Пробы отбирали в Великобритании, Нидерландах и Италии — всего исследовали 72 образца.

Бензол считается опасным канцерогеном: его воздействие связывают с риском развития лейкемии и других серьёзных заболеваний. Речь идёт о веществе, которое может попадать в воздух при использовании газа в быту.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от российского газа оказался болезненным для жителей стран ЕС. Она отметила, что рост цен на энергоресурсы ощутимо ударил по гражданам. В Европе сейчас пересматривают подход к энергетической зависимости, особенно в части поставок газа из России.