Фон дер Ляйен назвала отказ ЕС от российского газа болезненным

Отказ Европы от российского газа оказался тяжёлым и болезненным для жителей. С таким откровением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в австралийском парламенте.

«Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», — сказала она.

Энергетический разворот дался странам ЕС непросто. По её словам, последствия почувствовали прежде всего обычные потребители. Политик подчеркнула, что резкий пересмотр энергетической политики стал вынужденной мерой. Брюссель, как она заявила, сделал выводы из прежней зависимости.

Чтобы пояснить ситуацию, фон дер Ляйен привела пример для австралийских депутатов. Она предложила представить, что Канберра в один момент прекращает экспорт железной руды. По её словам, Европа оказалась в схожем положении.

Ранее в Европе уже звучали предупреждения о возможных тяжёлых последствиях отказа от российского топлива. В частности, в Финляндии заявляли, что ситуация может привести к серьёзному энергетическому кризису.