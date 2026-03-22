Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 13:33

В Финляндии предупредили ЕС о катастрофе из-за отказа от российского газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Respiro

Отказ от поставок российского газа грозит Европе энергетической катастрофой. Об этом предупредил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Экономика Европы ухудшается, на рынках назревает энергетический апокалипсис. Возможно, пришло время пересмотреть вопрос закупок газа у России после незаконной агрессии США и Израиля против Ирана. Это поставит интересы ЕС на первое место», написал он.

По словам Мема, Европа закрыла дверь для диалога с Москвой, что повлечёт за собой «самоубийство экономики».

«Логика мафии»: Как Европа выстрелила себе в ноги на саммите ЕС
«Логика мафии»: Как Европа выстрелила себе в ноги на саммите ЕС

Ранее сообщалось, что слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о позиции Евросоюза по отказу от российского газа находят отклик в Европе. Он резко раскритиковал непримиримую позицию ЕС, поскольку Брюссель не собирается возвращаться к поставкам российского газа. Это происходит несмотря на ухудшение экономического положения граждан Европы.

Наталья Афонина
