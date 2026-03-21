Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 06:40

«Логика мафии»: Как Европа выстрелила себе в ноги на саммите ЕС

JW: Европа стала уязвимее перед Россией, отказавшись от международного права

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Решение Европы фактически отказаться от соблюдения международного права, принятое на завершившемся саммите ЕС, только усложнит её положение в противостоянии с Россией. Такое мнение высказывает немецкая газета Junge Welt.

«А что насчёт международного права? Перестав классифицировать его как обязательное для США, Европа одновременно освобождает себя от его действия», — говорится в комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран.

По мнению автора, тот факт, что Брюссель заявлет о «правовой свободе», пока сам находится в трудном положении, делает положение объединения «более опасным». Автор материала отмечает, что нынешнее поведение Запада на мировой арене приобрело преступный характер.

«Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. <…> Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии», — заявил он.

На Западе рассказали об истерике Зеленского в Брюсселе

Ранее сообщалось, что на саммите Европейского союза в Брюсселе, прошедшем в четверг, обстановка временами была напряжённой. В зале, где собрались лидеры стран ЕС, царила «ледяная атмосфера» и «неловкое молчание». Это отражало сложность обсуждаемых вопросов и серьёзные расхождения между участниками. Подобная обстановка подчёркивала необходимость поиска компромиссов.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ЕС
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar