На Западе рассказали об истерике Зеленского в Брюсселе

Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе занял более жёсткую позицию по отношению к Виктору Орбану, чем ожидали часть европейских лидеров. Об этом пишет Politico, отмечая, что даже такой тон не помог снять напряжение вокруг венгерского вето на помощь Украине.

По данным издания, канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывал, что украинский лидер постарается смягчить спор и даст Орбану сигналы о готовности урегулировать вопрос с нефтепроводом «Дружба». Но вместо этого Зеленский выбрал более жёсткую линию.

На саммите лидеры ЕС так и не смогли убедить Венгрию снять блокировку с кредита Украине на 90 млрд евро. В итоге согласия не добились, а Брюсселю пришлось искать обходные варианты, чтобы всё же передать Киеву обещанные средства.

Сам Орбан после встречи дал понять, что считает исход саммита своей победой. По сообщениям СМИ, премьер Венгрии покинул Брюссель в приподнятом настроении после того, как ему удалось сохранить вето.

Причиной конфликта остаётся не только вопрос военной помощи, но и энергетика. Будапешт связывает свою позицию с прекращением поставок по «Дружбе» и требует гарантий, что транзит российской нефти не будет сорван снова. Таким образом, саммит в Брюсселе вновь показал раскол внутри ЕС по украинскому вопросу. Попытка склонить Орбана к уступкам провалилась, а жёсткое выступление Зеленского, как считают западные СМИ, только усилило конфронтацию.

Ранее Орбан уже связывал энергетическую устойчивость Европы с доступом к недорогим ресурсам. По его словам, вопрос поставок давно стал не только экономическим, но и вопросом суверенитета для стран ЕС. Параллельно Венгрия продолжает жёстко отстаивать свою позицию и в переговорах по Украине. Будапешт увязывает поддержку новых решений ЕС с гарантиями собственной энергетической безопасности.