Орбан уехал из Брюсселя победителем: саммит ЕС закончился для Киева провалом

Премьер Венгрии Виктор Орбан покинул Брюссель после саммита ЕС в хорошем настроении. Об этом пишет Politico, связывая его настрой с блокировкой нового кредита Украине.

По данным издания, венгерский лидер счёл итоги встречи своей крупной победой. На саммите ему удалось не допустить согласования пакета помощи Киеву на 90 миллиардов евро.

Как отмечают журналисты, атмосфера на переговорах была напряжённой. По словам участников, обсуждение временами сопровождалось неловким молчанием, а сама встреча в итоге свелась к громким заявлениям без результата.

Позже сам Орбан заявил, что держался "как стойкий оловянный солдатик" и не поддался давлению. Он вновь дал понять, что Будапешт не изменит позицию, пока не будет решён вопрос с нефтепроводом "Дружба".

Именно прекращение прокачки по этому маршруту Венгрия называет причиной своей жёсткой линии. В Будапеште считают, что без восстановления транзита обсуждать новые деньги для Киева невозможно.

Таким образом, очередной саммит ЕС вновь показал раскол внутри союза по украинскому вопросу. Для Брюсселя это стало политическим сбоем, а для Орбана — поводом говорить о победе.

