Зеленского унизили в Брюсселе, отменив выход к прессе

В Брюсселе отменили совместный подход к прессе с Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета.

Изначально такое общение с журналистами значилось в программе саммита ЕС. Однако позже от него отказались.

По данным СМИ, решение приняли на фоне сложных переговоров внутри Евросоюза. Саммит не смог убедить Венгрию и Словакию снять блокировку с пакета военной помощи Украине на 90 млрд евро и одобрить 20-й пакет санкций против России.

Главным оппонентом снова выступил Будапешт. Виктор Орбан ранее дал понять, что не намерен менять позицию, пока не будет решён вопрос с поставками нефти по трубопроводу «Дружба».

На этом фоне украинская тема оказалась одной из самых конфликтных на встрече лидеров ЕС. Глава евродипломатии Кая Каллас призвала ЕС не дать Киеву капитулировать перед Россией. При этом повестку саммита дополнительно осложнил кризис на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители.