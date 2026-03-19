«Как немцы!»: В Одессе сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся, угрожая старушке оружием

В Одесской области двое сотрудников ТЦК забрались в частный двор и украли гуся. Инцидент произошёл в Овидиополе и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Одесский партизан».

Сотрудники ТЦК на Украине насильно мобилизовали гуся. Видео © Telegram /Одесский партизан

На кадрах видно, как мужчины в военной форме заходят на территорию частного дома. Один из них пинком открывает дверь сарая, откуда доносится гусиный гогот, и выходит оттуда с птицей в руках. На пороге он спотыкается и падает, едва не выпуская добычу.

В этот момент к месту происшествия подбегает пожилая хозяйка. Она начинает бить палкой военнослужащего, стоявшего на страже. Тот в ответ выстрелил в воздух из автомата, обматерил женщину и с силой толкнул её на землю. Первый тем временем скрылся с гусём.

«Что они творят! Как немцы!» — прокомментировала происходящее соседка, снимавшая сцену из укрытия.

Ранее в Одессе сотрудники военкомата открыли стрельбу во дворе жилого дома, пытаясь силой забрать мужчину. Инцидент произошёл во время мобилизационных мероприятий. Местные жители попытались заступиться за потенциального призывника и помешали сотрудникам ТЦК затолкать его в спецавтомобиль. В ответ военкомы открыли огонь.