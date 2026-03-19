Глава евродипломатии Кая Каллас призвала страны ЕС активнее искать варианты завершения конфликта вокруг Украины. Она также связала ситуацию с событиями на Ближнем Востоке. Представительница ЕС отметила, что Россия получает выгоду от текущей ситуации в регионе.

«Ззавершение этой войны [на Ближнем Востоке] также крайне важно для того, чтобы найти решение по Украине, которое не означало бы полной капитуляции перед Россией», — сказала Каллас.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал отставки Каи Каллас. Он подчеркнул, что ЕС должен иметь представителей, способных вести переговоры. По его словам, без этого невозможно претендовать на роль в урегулировании международных конфликтов.