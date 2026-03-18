18 марта, 18:17

Фицо потребовал заменить Каллас на посту главы дипслужбы ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой руководства Евросоюза. Он заявил о необходимости кадровых изменений на ключевых постах. В частности, политик потребовал заменить Каю Каллас, которая занимает пост главы дипломатической службы ЕС.

«Настоятельно требую <...> замены министра так называемых иностранных дел [ЕС] Каи Каллас. Это будет означать достаточно большие перемены в рамках Еврокомиссии, но каждый понимает, если мы хотим быть какими-то игроками [в мировой политике], то должны иметь кого-то, кто может вести переговоры», — сказал Фицо.

Также премьер подчеркнул, что Евросоюз должен иметь представителей, способных вести переговоры. По его словам, без этого невозможно претендовать на роль в урегулировании международных конфликтов.

Троицу фон дер Ляйен, Каллас и Рютте назвали худшим руководством для Брюсселя
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас. Поводом стало возможное возобновление в Европе дискуссии о закупках российского газа. Дмитриев назвал отказ от дешёвого и надёжного энергоносителя одним из «идиотских» решений европейских чиновниц.

Полина Никифорова
