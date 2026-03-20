Неловкое молчание воцарилось на «ледяном» саммите ЕС в Брюсселе

На саммите Европейского союза в Брюсселе атмосфера временами была напряжённой и неловкой. Об этом рассказал премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, сообщает Politico.

По словам Йеттена, в зале, где собрались лидеры стран ЕС, «временами была ледяная атмосфера и неловкое молчание». Он отметил, что это отражало сложность обсуждаемых вопросов и расхождения между странами. Саммит проходил в четверг, и, по словам премьера, подобная обстановка подчёркивала необходимость компромиссов между участниками.

Издание отмечает, что подобные моменты на встречах ЕС нередки, особенно когда обсуждаются острые темы, влияющие на интересы разных государств. Йеттен подчеркнул, что несмотря на напряжение, переговоры продолжались и шли к решению ключевых вопросов.

Украинская тема оказалась одной из самых конфликтных на встрече лидеров ЕС, ведь Владимир Зеленский требовал выделения ещё 90 млрд евро Украине. Решение должны были принять как раз на этом мероприятии, однако оно получилось для Киева провальным, поскольку участникам не удалось убедить Венгрию и Словакию в необходимости дать украинским властям ещё больше денег и оружия.