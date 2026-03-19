Брюссель экстренно переписал вопросы для обсуждения на саммите Евросоюза

Повестка предстоящего саммита лидеров Евросоюза кардинально изменилась на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Как пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника, встреча превратилась из экономической в экстренную.

Изначально главной темой обсуждения должны были стать меры по оживлению стагнирующей экономики блока. Однако теперь всё внимание участников будет сосредоточено на кризисе, вызванном действиями вокруг Ирана.

«Это больше не саммит по долгосрочным структурным изменениям в экономике. У нас экстренный саммит по иранскому кризису», — приводит издание слова чиновника.

Ранее бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС не способен адекватно реагировать на кризисы наподобие ближневосточного. По его словам, структура объединения изначально создавалась для решения внутриевропейских задач и не рассчитана на работу в глобальном масштабе.