Вреднее курения: Учёные предупредили о смертельной опасности готовки еды

Домашняя готовка на газовой плите может быть опаснее, чем кажется. Ученые из Стэнфорда выяснили: при работе конфорок в воздух выделяется больше вредных веществ, чем при курении сигарет.

Главная угроза — бензол. Он способен часами оставаться в помещении и распространяться по всей квартире. Даже если никто не курит, регулярное приготовление еды без проветривания может значительно повысить риск рака легких.

Мелкие частицы продуктов горения оседают в дыхательных путях, раздражают бронхи и могут запускать опасные процессы в организме, включая рост опухолей. Однако риски можно снизить: вытяжка или открытое окно во время готовки уменьшают вероятность проблем почти вдвое.

