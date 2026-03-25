25 марта, 09:24

Вреднее курения: Учёные предупредили о смертельной опасности готовки еды

Обложка © Life.ru

Домашняя готовка на газовой плите может быть опаснее, чем кажется. Ученые из Стэнфорда выяснили: при работе конфорок в воздух выделяется больше вредных веществ, чем при курении сигарет.

Главная угроза — бензол. Он способен часами оставаться в помещении и распространяться по всей квартире. Даже если никто не курит, регулярное приготовление еды без проветривания может значительно повысить риск рака легких.

Мелкие частицы продуктов горения оседают в дыхательных путях, раздражают бронхи и могут запускать опасные процессы в организме, включая рост опухолей. Однако риски можно снизить: вытяжка или открытое окно во время готовки уменьшают вероятность проблем почти вдвое.

Собака помогла хозяйке обнаружить рак лёгких на ранней стадии
Собака помогла хозяйке обнаружить рак лёгких на ранней стадии

Ранее Life.ru писал, что оральный секс обошёл курение в списке главных причин рака горла. Если у человека было более шести половых партнёров, практиковавших оральный секс, вероятность столкнуться с онкологией возрастает в 8,5 раза.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Полина Никифорова
