13 апреля, 12:11

Латвия вводит ограничения на полёты у границы с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NorthSky Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NorthSky Films

Латвия вводит ограничения на полёты гражданской авиации вблизи границы с Россией. Об этом стало известно в связи с решением закрыть воздушное пространство на ночь с 13 на 14 апреля.

Запрет касается 50-километровой зоны и высот до 6 тысяч метров. Официальной причиной названы меры безопасности.

Ранее аналогичные ограничения действовали в конце марта. После этого произошла атака на нефтяной терминал в Усть-Луге, в результате которой загорелись резервуары и были повреждены объекты инфраструктуры. Тогда огонь охватил значительную площадь, пострадали технологические установки и причалы.

Аналитики отмечают совпадение по времени с заявлениями Киева о развитии производства дальнобойных беспилотников. На этом фоне не исключается повторение подобных инцидентов.

Дроны ВСУ летят на Ленобласть через Эстонию и Латвию с их молчаливого согласия

Ранее стало известно, что в России ввели новый класс воздушного пространства «H» для гражданских дронов — без разрешений можно летать до 150 метров, а по установленным маршрутам — до 3050 метров. Аналогов такому классу нет нигде, включая Китай. Дроны уже применяют в агро- и лесном хозяйстве. С 1 марта 2026 года запущена система идентификации гражданских беспилотников.

