13 апреля, 09:00

Первая в мире: Россия открыла отдельное пространство в небе для дронов

В России ввели новый класс воздушного пространства «H» для гражданских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В России ввели новый класс воздушного пространства «H» для гражданских дронов — без разрешений можно летать до 150 метров, а по установленным маршрутам — до 3050 метров. Об этом рассказал вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ИС «Вести».

«Мы впервые приняли для себя, ввели новое пространство — воздушное пространство класса H», — сказал он.

По словам Савельева, аналогов такому классу нет нигде в мире, даже в Китае. Дроны уже используют в сельском и лесном хозяйстве. С 1 марта 2026 года также заработала система идентификации гражданских БПЛА.

В США признали беспомощность НАТО против российских дронов
Ранее стало известно, что Россия рассматривает переход от самолётов-зондировщиков к беспилотникам для вызова дождя при тушении лесных пожаров. Дроны смогут распылять йодистое серебро, провоцируя осадки. Вопрос планируют обсудить с учёными и разработчиками в ближайшее время.

Наталья Афонина
