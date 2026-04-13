Отечественные беспилотники большой дальности стали проблемой стали серьёзной проблемой для Североатлантического альянса. Об это заявила американский военный эксперт Дара Массикот во время интервью Spiegel.

По словам специалиста, российская сторона демонстрирует значительные успехи в логистике и качестве техники, постоянно изобретая более быстрые и дальнобойные версии БПЛА. Массикот признаёт, что Запад не может ничего противопоставить российским дронам.

«В Европе недостаточно систем противовоздушной обороны. В настоящее время нет программы противодействия их беспилотникам», — подытожила эксперт.

Ранее в Пентагоне заявили, что в гонке беспилотных технологий Россия вырывается в лидеры, оставляя США позади. Также в американском военном ведомстве признают, что Соединённые Штаты отстают от КНР в сфере производства БПЛА. Отмечается, что демонстрация Китаем новейших вооружений на военном параде в Пекине в сентябре 2025 года вызвала серьёзную обеспокоенность в американских политических кругах.