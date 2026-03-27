Медведев назвал секретным вопрос производства «Посейдона» и «Буревестника»

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев ответил журналистам на вопрос о сроках начала серийного выпуска двух перспективных вооружений — крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Информация об этом по-прежнему остаётся закрытой, отметил политик.

Отвечая на уточняющий вопрос РИА Новости, Медведев лаконично пояснил, что данная информация относится к категории гостайны. Ранее эти системы уже прошли ключевой этап испытаний.

В конце октября 2025 года Владимир Путин сообщил об успешном завершении проверок обеих единиц. Глава государства подчеркнул, что данные комплексы ещё долго не будут иметь аналогов в мире.

По словам российского лидера, появление на вооружении таких образцов гарантирует сохранение стратегического баланса. Он также отметил, что эти решения укрепят безопасность страны и её глобальные позиции на десятилетия вперёд.