24 марта, 18:08

США назвали «экзотическим» оружием российские «Посейдон» с «Буревестником»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

США заявили о готовности обсудить с Россией новые виды ядерных вооружений. Об этом сообщил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Томас Динанно на слушаниях в Сенате.

По его словам, обеспокоенность вызывают так называемые «экзотические системы», включая «Буревестник» и «Посейдон». Эти разработки, как отметил он, не подпадают под действующие договорённости по стратегическим вооружениям.

«Все эти системы не подпадают под действие Нового ДСНВ. Нам нужно провести прямой разговор с россиянами», — заявил Динанно, выразив уверенность, что такие контакты состоятся.

Он также допустил, что тема может быть поднята в рамках взаимодействия стран «ядерной пятёрки» Совбеза ООН, однако конкретные сроки возможных переговоров не уточнил.

Агрессия США и Израиля обнулила усилия по ядерной программе Ирана, заявил Шойгу
Агрессия США и Израиля обнулила усилия по ядерной программе Ирана, заявил Шойгу

Ранее в Госдуме допустили превентивный удар России в случае ядерной атаки НАТО. Там также отметили, что планы альянса больше напоминают приготовления к смерти Европы, а странам-членам следовало бы обратить внимание на территорию России и её вооружения.

Полина Никифорова
