В Госдуме допустили превентивный удар России в случае ядерной атаки НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Radosavljevic
РФ может нанести превентивный удар в случае ядерной атаки НАТО. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова постпреда РФ в Женеве Геннадия Гатилова о подготовке Альянса к сценарию скоординированного ядерного удара по российской территории. Парламентарий отметил, что Москва ежедневно совершенствует вооружённые силы и средства противоракетной обороны.
«Если мы на 100% будем уверены, что Альянс будет наносить по нам ядерный удар, я думаю, мы можем сработать превентивно», — сказал Колесник.
По его словам, подобные планы НАТО больше напоминают приготовления к смерти Европы. Депутат призвал страны Альянса обратить внимание на территорию России и её вооружения.
«ЕС может превратиться в стеклообразную расплавленную массу. Пусть страны НАТО держатся аккуратно», — резюмировал Колесник.
Напомним, постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил о подготовке НАТО к ядерному удару по России. Он отметил, что всё больше неядерных государств — членов НАТО вовлекается в схемы «общеевропейского ядерного сдерживания».
