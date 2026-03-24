Постпред РФ в Женеве заявил о подготовке НАТО к ядерному удару по России

Страны НАТО готовятся к сценарию скоординированного ядерного удара по России. Об этом сообщил газете «Известия» постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Все эти действия идут в русле планомерного наращивания возможностей по реализации стратегии «совместного ядерного планирования» с целью предусмотреть скоординированный ядерный удар по общему противнику. Как вы понимаете, таковым «коллективный Запад», не скрывая это, рассматривает Российскую Федерацию. Более того, совершенно лицемерно использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики», — уточнил Гатилов.

Он отметил, что всё больше неядерных государств — членов НАТО вовлекается в схемы «общеевропейского ядерного сдерживания». Франция расширяет географию «совместных ядерных миссий», а Великобритания получила от США доступ к американскому ядерному оружию, размещенному на её территории.

Американское ядерное оружие уже находится в четырех европейских странах НАТО и Турции. В случае реализации новых планов география государств, от которых для России исходят ядерные риски, расширится.

«Это в очередной раз подтверждает императивность учёта нами в своём стратегическом планировании всего ядерного потенциала НАТО», — резюмировал постпред.

Ранее в Чёрном море начались многонациональные учения НАТО «Морской щит 2026» с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран. Румыния предоставляет около 1,5 тысячи военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные суда, а также морскую авиацию.