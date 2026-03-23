В Чёрном море начались учения НАТО «Морской щит» с участием 2,5 тыс. военных

В Чёрном море начались многонациональные учения НАТО «Морской щит 2026» с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран. Манёвры продлятся с 23 марта по 3 апреля, сообщили в минобороны Румынии.

В учениях принимают участие военные из Румынии, Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции. Задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотных систем.

Румыния предоставляет около 1,5 тысячи военнослужащих, 33 корабля и катера, включая фрегаты и ракетные суда, а также морскую авиацию. Учения охватывают морскую, речную, подводную, наземную и воздушную компоненты, с сценариями, адаптированными к современным вызовам безопасности.

Ранее Life.ru писал, что военное командование НАТО впервые с февраля 2022 года посетило Украину. Делегацию возглавил адмирал Пьер Вандье — верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил альянса по вопросам трансформации.