Военное командование НАТО впервые с февраля 2022 года посетило Украину

Украину впервые с февраля 2022 года посетило высшее военное командование НАТО. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса в своём телеграм-канале.

Делегацию возглавил адмирал Пьер Вандье — верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил альянса по вопросам трансформации. По словам Палисы, на встрече предметно обсуждалось привлечение украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника. Кроме того, стороны говорили о перспективах совместного центра НАТО — Украина.

На днях в порту Измаил Одесской области ударом беспилотника-камикадзе была поражена баржа, прибывшая из Румынии с военным грузом из стран НАТО. Как сообщил в пророссийско подполье, часть перевозимого груза оказалась в водах Дуная.