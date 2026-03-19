Вблизи Одессы атаковано судно с военными поставками из НАТО, груз ушёл на дно

В порту Измаил Одесской области была атакована баржа с военным грузом, прибывшая из Румынии. В результате удара часть груза оказалась в Дунае. Об этом в своём Telegram-канале сообщил оординатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Удар по судну был нанесён беспилотником-камикадзе. Утверждается, что баржа получила повреждения и накренилась, после чего покинула акваторию в направлении Румынии. При этом само судно, по имеющимся данным, не было полностью уничтожено, однако получило серьёзные повреждения. Кроме того, упоминается, что под удар попала автобаза коммунальных служб, которую, по данным источника, могли использовать для размещения техники противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что во Львовской области беспилотник нанёс удар по зданию, где располагается главное управление Службы безопасности Украины. Также на месте продолжают находить обломки беспилотного летательного аппарата, что свидетельствует о последствиях инцидента на территории региона.