Во Львовской области беспилотник атаковал главное управление СБУ

Беспилотник атаковал главное управление Службы безопасности Украины во Львовской области. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

«Вражеский беспилотник атаковал Главное управление СБУ во Львовской области. Имеются разрушения. Также во Львове обнаруживаются обломки БПЛА», — пишет он.

Ранее в Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал местный житель. В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавшему оказана помощь. Под удар также попал город Грайворон — там атаковали четыре FPV-дрона.