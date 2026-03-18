Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском приграничье

В Белгородской области мирный житель пострадал при взрыве дрона Вооружённых сил Украины. Данное заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки посечены осколками два легковых автомобиля и автобус», — написал он в своём Telegram-канале.

В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадал мирный житель. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Под удар также попал город Грайворон — там атаковали четыре FPV-дрона. Повреждены фасады и окна коммерческого объекта, административного здания и одной квартиры в многоквартирном доме. Три машины получили повреждения, один автомобиль загорелся — пожар потушили сотрудники МЧС.

В селе Дорогощь Грайворонского округа два беспилотника повредили два автомобиля и забор частного дома. В селе Гора-Подол детонация дрона выбила окна в жилом доме и разбила машину. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что город Короча Белгородской области попал под атаку двух беспилотников. В результате ранения получили пять человек, четверо из них — несовершеннолетние. У 18-летнего парня диагностировали ссадину лица. У двух 16-летних юношей — ссадины головы и спины.