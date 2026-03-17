Четыре подростка пострадали в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ

В ночь на 17 марта город Короча в Белгородской области подвергся атаке двух беспилотников. В результате налёта ранения получили пять человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Бригада скорой оказала всем пострадавшим необходимую помощь на месте, от госпитализации они отказались», — написал он.

По словам губернатора Гладкова, у 18-летнего парня зафиксирована ссадина лица. У двух 16-летних парней — ссадины головы и спины, у одной девушки того же возраста — рана руки и ссадины ног, у второй — рана стопы. Все получили помощь на месте и не стали госпитализироваться.

В социальном объекте, рядом с которым произошёл взрыв, выбиты окна и повреждён фасад. Пострадали также три квартиры в многоэтажках, два частных дома и шесть автомобилей. Второй беспилотник повредил крышу, фасад и остекление объекта торговли.

Ранее в Белгородской области мирный житель села Маломихайловка пострадал при атаке беспилотника. Мужчина ехал на велосипеде, когда произошёл взрыв, и получил осколочные ранения живота и ноги. Пострадавшему оказали помощь на месте, а затем доставили в городскую больницу №2 Белгорода для дальнейшего лечения.