Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 12:35

Дрон ВСУ атаковал мужчину на велосипеде под Белгородом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marekuliasz

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области мирный житель получил ранения в результате удара беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В момент атаки мужчина ехал по селу на велосипеде. При взрыве он получил осколочные ранения живота и ноги. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.

«По предварительной информации, у пострадавшего осколочные ранения живота и ноги. Необходимая помощь оказывается»,написал губернатор в своём телеграм-канале.

Вчера Life.ru рассказывал, что во время очередной атаки ВСУ в Белгородской области была ранена мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Мужчина был доставлен в больницу с множеством ранений рук, ног и спины.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar