Дрон ВСУ атаковал мужчину на велосипеде под Белгородом

В селе Маломихайловка Шебекинского округа Белгородской области мирный житель получил ранения в результате удара беспилотника. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

В момент атаки мужчина ехал по селу на велосипеде. При взрыве он получил осколочные ранения живота и ноги. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.

«По предварительной информации, у пострадавшего осколочные ранения живота и ноги. Необходимая помощь оказывается», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Вчера Life.ru рассказывал, что во время очередной атаки ВСУ в Белгородской области была ранена мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Мужчина был доставлен в больницу с множеством ранений рук, ног и спины.