Армия России нанесла комплексный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены цех производства беспилотников дальнего действия, места их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего удары наносились по 143 районам. К операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвинулись на Константиновском направлении, взяв под контроль участок между Берестком и Иванопольем. Противник пытается контратаковать, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.