16 марта, 10:30

ВС РФ нанесли удары по энергетике, транспортной инфраструктуре и цехам с дронами ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Армия России нанесла комплексный удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены цех производства беспилотников дальнего действия, места их подготовки и запуска на военных аэродромах, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Всего удары наносились по 143 районам. К операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Новости СВО. ВС РФ зачищают Гришино и идут к Славянску, дроны накрыли позиции ВСУ у Доброполья, Зеленский оправдывается перед Ираном, 16 марта
Новости СВО. ВС РФ зачищают Гришино и идут к Славянску, дроны накрыли позиции ВСУ у Доброполья, Зеленский оправдывается перед Ираном, 16 марта

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвинулись на Константиновском направлении, взяв под контроль участок между Берестком и Иванопольем. Противник пытается контратаковать, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.

Юрий Лысенко
