Новости СВО. ВС РФ зачищают Гришино и идут к Славянску, дроны накрыли позиции ВСУ у Доброполья, Зеленский оправдывается перед Ираном, 16 марта Оглавление Граница Курской области: ВС РФ штурмуют Сопычь ДНР: бои за Славянск, российские штурмовики выбили ВСУ из Гришино Харьковская область: бои у Купянска и террор ВСУ против мирных Карта СВО на 16 марта 2026 года США и РФ: Трамп заявил о готовности Путина к переговорам Зеленский оправдывается перед Ираном Российские войска близки к освобождению Донбасса, ВСУ отступают от российской границы и занимают монастырь, Киев объяснил, почему он не воюет с Ираном, — дайджест Life.ru. 15 марта, 21:07 Армия России приближается к Славянску и Рясному. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Мирный

Граница Курской области: ВС РФ штурмуют Сопычь

Группировка «Север» штурмует село Сопычь. Оно находится на границе с Курской областью. ВСУ покидают Рясное. Противник отступает в Димитриевский Ряснянский мужской монастырь, строения которого были разрушены задолго до начала боевых действий.

В Сумской области по целям внутри региона работают наши военные лётчики. Понесли потери испаноязычные наёмники из 104-й ОБр ТерО. Ликвидировано около 30 человек. В общей сложности за сутки уничтожено свыше 140 боевиков. Кроме того, разбиты САУ «Богдана» и ЗРПК «Тунгуска».

ДНР: бои за Славянск, российские штурмовики выбили ВСУ из Гришино

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что ВС РФ продвигаются к Славянску. Наступление затрудняет пересечённая местность.

— До самого Славянска остались уже считаные километры. Это не значит, что уже там совсем завтра будет решён вопрос, — рассказал он в интервью ТАСС.

Российские войска наступают и на Красноармейском направлении. «Дневник десантника» сообщает, что ВСУ полностью выбиты из Гришино. Идут бои у Родинского. Здесь противник контролирует шахту западнее города. Наносятся удары по украинским подразделениям в Доброполье. ВС РФ уничтожают огневые точки и пункты управления БПЛА, находящиеся в зданиях.

Военный корреспондент Евгений Поддубный обратил внимание на тактику наших дроноводов на этом участке фронта. Операторы начали летать роем.

— Бойцы 75-го отдельного мотострелкового полка группировки «Центр» задействовали одновременно сразу несколько беспилотников для срыва ротации противника: уничтожили обездвиженную технику и ликвидировали спешившийся десант, — прокомментировал Поддубный кадры, на которых запечатлена гибель личного состава ВСУ.

Бойцы группировки «Центр» уничтожили личный состав и технику противника. Видео © Telegram / epoddubny

Харьковская область: бои у Купянска и террор ВСУ против мирных

В Харьковской области продолжаются бои в районе Купянска и Волчанска. В самом Харькове боевики ВСУ терроризируют мирных людей. Полицейские задержали военнослужащего 72-й ОМБр, который пытался убить 22-летнего парня. Молодой человек получил ножевые ранения.

Мало того, оказалось, что военнослужащий самовольно оставил подразделение и не собирался возвращаться на передовую.

Карта СВО на 16 марта 2026 года





США и РФ: Трамп заявил о готовности Путина к переговорам

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News призвал Владимира Зеленского подписать мирное соглашение. Американский лидер уверен, что именно Киев не готов к примирению.

— Я удивлён, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке, — сказал Трамп.

Глава американского государства отметил, что именно с Зеленским «гораздо сложнее договориться», чем с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский оправдывается перед Ираном

После того как Иран назвал Украину законной военной целью, Владимир Зеленский решил объяснить возникшую ситуацию и начал оправдываться. По его словам, киевские подразделения не участвуют в войне на Ближнем Востоке.

— Речь не идёт об участии в боевых действиях и Украина не воюет с Ираном. Украина всего лишь отправила три команды специалистов на Ближний Восток, чтобы продемонстрировать опыт борьбы с «Шахедами», — заявил главарь киевского режима.

Зеленский отметил, что в каждой группе находится несколько десятков человек. Именно из-за этих групп Иран может нанести удар по Украине. Канал «Военная хроника» выяснил, чем Тегеран может ответить за сбитые украинцами БПЛА.

— Жидкостная баллистическая ракета «Хоррамшахр‑4» имеет дальность пуска около 2000 км и теоретически способна достичь большей части территории Украины, за исключением западных областей, — говорится в публикации.

Есть и другое вооружение, в том числе БПЛА — Shahed‑136, с которым приехали бороться посланники Зеленского. Для того чтобы поразить цели, ракетам и дронам предстоит пролететь над территорией Турции, Грузии и Армении, Чёрным морем и войти в зону СВО через новые регионы России.

Авторы Артём Артёмов