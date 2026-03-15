Два человека ранены при атаке дрона ВСУ на микроавтобус под Белгородом

В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал микроавтобус. Пострадали двое местных жителей. Бойцы самообороны оперативно доставили их в Шебекинскую ЦРБ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У мужчины зафиксированы множественные осколочные ранения лица, у женщины предварительно диагностирована баротравма. Для дальнейшего обследования пострадавших транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее в Грайворонском округе Белгородской области в результате атак украинских дронов пострадали два человека. В селе Головчино при выполнении задач ранения получил боец подразделения «Орлан». В самом Грайвороне FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Женщина с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализирована в областную клиническую больницу.