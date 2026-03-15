Белгород ночью атаковали 12 ракет: повреждены дома и машины, ранены 14 человек
ВСУ выпустили 12 ракет по Белгороду минувшей ночью, за сутки под удар попали 47 населённых пунктов области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По данным главы региона, за сутки по области выпущено 22 снаряда и зафиксированы атаки 190 беспилотников, из которых 97 сбиты и подавлены. Медицинская помощь потребовалась 14 жителям. Повреждения получили шесть многоквартирных домов, 17 частных домовладений, объекты энергетики, соцобъекты, ангар, 44 автомобиля и другая инфраструктура.
«Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, 5 квартир в 2 МКД, частный дом, соцобъект и 11 автомобилей. На территории одного из объектов загорелись здание и оборудование — пожарными расчётами все очаги возгорания ликвидированы», — написал Гладков.
Также губернатор уточнил, что Белгородский округ атаковали 39 дронов, пострадал один житель. В других округах также фиксировались налёты и пострадавшие.
В селе Ржевка Шебекинского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал автомобиль. В результате удара FPV-дрона транспортное средство было полностью уничтожено, мужчина получил ранения.
