В Севастополе расчёты ПВО отражают атаку ВСУ, над морем сбиты три БПЛА

В Севастополе военные отражают атаку со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, над морем уже уничтожены три воздушные цели.

Согласно информации Спасательной службы Севастополя, среди гражданских объектов города разрушений нет.

Ранее в Белгородской области мирный житель пострадал при взрыве дрона Вооружённых сил Украины. В районе села Купино Шебекинского округа от детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавшему оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно. На месте атаки посечены осколками два легковых автомобиля и автобус