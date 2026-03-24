Киев намерен уничтожить Славянск, поскольку этот город имеет особое значение для Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ИС «Вести».

«Славянск для всех нас — это особое место, место силы, откуда начиналась Русская весна. И поэтому для нас освобождение этого города носит такой даже, я бы сказал, сакральный характер», — указал Кимаковский.

По его словам, противник попытается создать из города «очередную информационную фортецю» и постарается его уничтожить.

