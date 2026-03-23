Конфликт на Ближнем Востоке, вызвавший резкий скачок цен на энергоносители, может подтолкнуть Европу к пересмотру отношений с Россией и, как следствие, к давлению на Украину с требованием изменить военную стратегию. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечается в статье, страны Евросоюза, столкнувшиеся с энергетическим кризисом после ударов по инфраструктуре в Персидском заливе, могут начать «нормализовать отношения с Россией и вынудить Украину пересмотреть свою военную стратегию». По данным издания, ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней стратегии, которая заключалась в расчёте на экономический коллапс России при гарантиях сохранения западной поддержки.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что европейские лидеры уже демонстрируют признаки усталости от затяжного конфликта, а ближневосточный кризис может стать триггером для ускорения мирных переговоров. В Брюсселе растёт понимание, что без российских энергоресурсов Европа не сможет преодолеть экономические последствия военных действий в регионе.

Ранее лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вайдель призвала ЕС прекратить кредитовать Украину. По словам Вайдель, компетенции в сферах миграции, энергетики, финансов и внешней политики должны быть возвращены государствам — членам ЕС. Она также выступила против еврооблигаций и дальнейшей эскалации политики Брюсселя в отношении Киева.