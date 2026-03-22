Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель призвала европейские страны прекратить предоставление новых кредитов Украине и вернуть национальным правительствам ключевые полномочия, переданные Брюсселю. Соответствующее заявление политик сделала в интервью сербской газете «Политика».

По словам Вайдель, компетенции в сферах миграции, энергетики, финансов и внешней политики должны быть возвращены государствам — членам ЕС. Она также выступила против еврооблигаций и дальнейшей эскалации политики Брюсселя в отношении Киева.

«Необходим конец долговому союзу — никаких еврооблигаций, никаких кредитов ЕС для Украины и никакой дальнейшей эскалации политики Брюсселя на Украине», — подчеркнула лидер АдГ.

Политик считает, что Европа сможет выжить в многополярном мире и стать независимым полюсом только в том случае, если возьмёт курс, который можно охарактеризовать формулой «меньше ЕС означает больше и лучше для всех».