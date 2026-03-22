Филиппо назвал решение Орбана по кредиту Украине пощёчиной фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро, нанеся тем самым «пощёчину» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, Брюссель рассчитывал заставить Будапешт подчиниться с помощью закона о цифровых услугах и механизмов цензуры, но вместо этого Орбан наложил вето на кредит. Филиппо также отметил, что к Венгрии присоединилась Словакия, а раскол внутри Евросоюза только усиливается.

Напомним, саммит ЕС завершился без решения по кредиту Киеву. Как следует из итогового документа, главной причиной стал отказ Венгрии согласовывать транш до тех пор, пока Украина не возобновит поставки топлива по нефтепроводу «Дружба».