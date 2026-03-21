Орбан заявил, что Брюссель убивает европейскую демократию ради Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cristi Dangeorge
Европейская демократия умирает из-за вмешательства Брюсселя в выборы в Венгрии и политику других стран в целом. С таким заявлением венгерский премьер Виктор Орбан выступил на международной конференции CPAC в Будапеште.
По словам главы венгерского правительства, руководство ЕС открыто вмешивается во внутренние дела страны, действуя в интересах Украины и поддерживая венгерскую оппозицию.
«Европейская демократия умирает из-за упадка в экономике, цензуры и вмешательства Брюсселя во внутренние дела других стран», — сказал Орбан.
Он отметил, что сейчас Брюссель практически не скрывает своего вмешательства в выборы в парламент Венгрии, запланированные на 12 апреля.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюзу не нравится игры Венгрии в «самостоятельность», поэтому власти ЕС хотят наказать Виктора Орбана за его политику. Брюссель не устраивает, что Будапешт не хочет так же рьяно поддерживать Украину, спуская на её нужны все свои деньги.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.