Орбан заявил, что Брюссель убивает европейскую демократию ради Украины

Европейская демократия умирает из-за вмешательства Брюсселя в выборы в Венгрии и политику других стран в целом. С таким заявлением венгерский премьер Виктор Орбан выступил на международной конференции CPAC в Будапеште.

По словам главы венгерского правительства, руководство ЕС открыто вмешивается во внутренние дела страны, действуя в интересах Украины и поддерживая венгерскую оппозицию.

«Европейская демократия умирает из-за упадка в экономике, цензуры и вмешательства Брюсселя во внутренние дела других стран», — сказал Орбан.

Он отметил, что сейчас Брюссель практически не скрывает своего вмешательства в выборы в парламент Венгрии, запланированные на 12 апреля.

