Российские военные сделают главной задачей на весну и лето взятие под контроль Славянска и Краматорска. Об этом рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Эксперт пояснил, что эти города имеют особое значение для Новороссии.

«Основное направление на весенне-летний период — освобождение Донбасса, Славянско-Краматорской агломерации. Сюда будут направлены значительные силы», — рассказал аналитик в интервью URA.ru.

Сейчас российские военнослужащие наступают на агломерацию со стороны Красного Лимана и Константиновки. Они окружает противника с севера и юга.

Ранее на Украине сообщили, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал резкий рост цен на энергоносители. Это может подтолкнуть Европу к пересмотру отношений с Россией. В результате Брюссель может оказать давление на Киев с требованием изменить военную стратегию.