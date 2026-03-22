На Украине спрогнозировали разворот ЕС в сторону России

Последствия ближневосточного кризиса могут подтолкнуть Европу к пересмотру политики в отношении России и сворачиванию поддержки Киева. Соответствующий аналитический материал опубликован на сайте издания «Страна».

Авторы отмечают, что рост цен на энергоресурсы и удорожание производства удобрений и гелия в странах Ближнего Востока нанесут серьёзный удар по глобальной экономике. При этом крупные экономики, такие как Россия и США, смогут преодолеть кризис с минимальными потерями, тогда как Европа окажется в зоне наибольшего риска.

«Европа и так сталкивается в последние годы с обрушением прежней модели экономического роста, в том числе из-за удорожания энергоносителей после разрыва связей с РФ и нарастающей неконкурентоспособности своего производства по сравнению с Китаем и США», — говорится в публикации.

По оценке аналитиков, этот сценарий ставит под вопрос не только новые, но и уже утверждённые программы финансирования Украины. В долгосрочной перспективе ситуация может подтолкнуть европейцев к стратегическому пересмотру отношений с Москвой в сторону нормализации и укрепления связей. Авторы подчёркивают, что для такого разворота потребуются серьёзные политические решения как в Европе, так и в России.

Ранее сообщалось, что разногласия между США и союзниками по НАТО из-за войны в Персидском заливе могут сказаться на помощи Украине. Президент США Дональд Трамп развязал войну, которая обернулась кризисом для всего НАТО, и обострение риторики может вызвать ответную реакцию Вашингтона, что поставит под угрозу ключевые проекты для Украины и приверженность США безопасности Европы.