Агрессия США и Израиля обнулила усилия по ядерной программе Ирана, заявил Шойгу
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана привели к резкому ухудшению международной обстановки. По его словам, произошедшее обнулило усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
«Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой», — сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Москве.
По его оценке, удары затронули не только Иран, но и поставили под угрозу всю систему региональной и международной безопасности. В Москве считают, что последствия произошедшего могут сказаться на глобальной стабильности и перспективах дипломатического урегулирования.
Ранее Life.ru писал, что Иран выдвинул США жёсткие условия для мирной сделки. Тегеран настаивает на более устойчивом формате урегулирования. Кроме того, иранская сторона добивается смягчения американских санкций.
