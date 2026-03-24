Агрессия США и Израиля обнулила усилия по ядерной программе Ирана, заявил Шойгу

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана привели к резкому ухудшению международной обстановки. По его словам, произошедшее обнулило усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

«Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой», — сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Москве.

По его оценке, удары затронули не только Иран, но и поставили под угрозу всю систему региональной и международной безопасности. В Москве считают, что последствия произошедшего могут сказаться на глобальной стабильности и перспективах дипломатического урегулирования.

