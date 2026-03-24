Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 16:16

Агрессия США и Израиля обнулила усилия по ядерной программе Ирана, заявил Шойгу

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана привели к резкому ухудшению международной обстановки. По его словам, произошедшее обнулило усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

«Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой», — сказал Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Москве.

По его оценке, удары затронули не только Иран, но и поставили под угрозу всю систему региональной и международной безопасности. В Москве считают, что последствия произошедшего могут сказаться на глобальной стабильности и перспективах дипломатического урегулирования.

Ранее Life.ru писал, что Иран выдвинул США жёсткие условия для мирной сделки. Тегеран настаивает на более устойчивом формате урегулирования. Кроме того, иранская сторона добивается смягчения американских санкций.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar