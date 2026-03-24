Не просто пауза: Иран выдвинул США жесткие условия для мирной сделки
Иран потребовал от США не временного прекращения огня, а полноценного мирного соглашения с гарантиями ненападения. Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, именно такие условия глава МИД Ирана Аббас Аракчи озвучил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.
Тегеран, как утверждается в статье, настаивает на более устойчивом формате урегулирования. Кроме того, иранская сторона добивается смягчения американских санкций. В материале говорится, что Вашингтон готов обсуждать этот вопрос только после выполнения требований по ядерной программе и других условий возможной сделки.
Собеседники газеты также заявили, что США и Иран пытались найти варианты, которые позволили бы снизить риск дальнейшей эскалации и приблизиться к урегулированию.
Ранее портал Ynet писал, что Аракчи якобы передал Уиткоффу сообщение о согласии верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на переговоры с американской стороной. По этой версии, во время телефонного разговора иранский министр подтвердил готовность «закрыть этот вопрос в ближайшее время при условии выполнения требований» Тегерана. При этом высокопоставленный представитель иранского МИД ранее отрицал факт переговоров с США.
