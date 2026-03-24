Война США и Ирана. Тегеран требует репараций, США выводят войска из «Виктории», ЦАХАЛ сносит Бейрут, Катар боится удара по АЭС, 24 марта

Американский президент готов пойти на мир с Ираном, но у Тегерана есть претензии, в Тель-Авиве ракета упала на жилые дома, Израиль сносит Бейрут — дайджест Life.ru. 24 марта, 11:38 Иран диктует условия с позиции силы: отвод войск из Ирака, компенсации и ракетный обстрел Тель-Авива.

Трамп объявил перемирие на 5 дней, но Иран выдвинул ультиматум

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты приостанавливают удары на 5 дней, чтобы выйти на переговорную площадку с представителями Тегерана.

— Мы даём пятидневный срок. Посмотрим, как пойдут дела. Если всё пройдёт гладко, мы уладим этот вопрос, а если нет — будем продолжать бомбить, не щадя сил, — сказал американский лидер.

Трамп утверждает, что переговоры уже идут. Диалог ведётся с неким уважаемым человеком. Издание Politico считает, что партнёром США в Иране может стать спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Сейчас общение по договорённостям по прекращению конфликта идёт через посредников.

— Один высокопоставленный дипломат заявил, что Египет, Турция и Пакистан передают сообщения между США и Ираном. Хотя официальные лица выступают в качестве посредников между двумя странами, совершенно неясно, в какой степени эти переговоры ведутся напрямую, — пишет Bloomberg со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

В Иране отрицают, что ведут переговоры с США. Мало того, Тегеран выдвигает условия, и вовсе не как побеждённая сторона.

— Война продолжится до тех пор, пока Ирану не выплатят компенсацию за причинённый ущерб, не снимут с него санкции и не представят международные правовые гарантии, препятствующие вмешательству США, — рассказал военный советник верховного руководителя Ирана Мохсен Резаи.

Ракета упала на жилые дома в Тель-Авиве, Израиль наносит удары по Бейруту

Несмотря на заявления, ракетные атаки и удары с помощью БПЛА продолжаются. В Тель-Авиве обломки ракеты повредили несколько домов. Есть раненые.

— Команды отключили источники энергии и дополнительно проверили соседние здания. В убежище в одном из пострадавших зданий обнаружены люди, с ними установлен контакт. То, что они были в бомбоубежище, предотвратило жертвы, — сообщили в пресс-службе пожарного управления.

Израиль бьёт по столице Ливана. По заявлению ЦАХАЛ, в Бейруте атакован штаб одной из бригад «Хезболлы», а также разведывательное подразделение. Израильская армия также нанесла удар по радиостанции «Нур». Якобы она использовалась сторонниками Ирана. «Хезболла» отвечала по военным еврейского государства.

— Мы атаковали скопления сионистских боевиков в Южном Ливане и приграничном посёлке Аль-Кузах с помощью управляемых ракет, ракетного залпа и пикирующих ударов, нанеся прямые попадания, — сказано в заявлении организации.

США вывели войска с базы «Виктория» в Багдаде под ударами БПЛА

Проиранская группировка «Исламское сопротивление в Ираке» утверждает, что американские войска покидают базу «Виктория». Она находится в Багдаде.

— Мы подтверждаем, что американские и натовские войска завершили свой вывод с базы «Виктория» возле аэропорта Багдада на грузовых самолётах по воздуху и на автомобилях по суше в сторону Иордании, — говорится в заявлении организации.

В «Исламском сопротивлении в Ираке» подчеркнули, что продолжат атаковать противника с помощью БПЛА. При этом в группировке ожидают, что на «Викторию» может прибыть новый контингент.

Удар по АЭС «Бушер» грозит радиоактивным отравлением и дефицитом воды

Министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурайхи выступил против ударов по иранской АЭС «Бушер». Он испугался, что страны Ближнего Востока могут остаться без воды из-за её разрушения. Дело в том, что эти государства получают питьевую воду с помощью опреснителей.

— В случае кризиса страна столкнётся с полным дефицитом воды всего за трое суток. Если по ядерному объекту в Бушере будет нанесён удар и радиоактивные материалы попадут в воды Персидского залива, ни у одной из стран региона не останется чистой воды, — сообщил политик.

Он подытожил, что в случае отравления жизнь в Катаре, Кувейте, ОАЭ и других странах станет невозможна.

