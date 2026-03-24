На Ближнем Востоке формируется новый военный альянс, заявил политолог

На Ближнем Востоке может появиться новый военно-политический альянс, ориентированный на Вашингтон. Переговоры о его создании находятся в активной фазе, сообщил в эфире радио Sputnik востоковед Турал Керимов.

По словам эксперта, в объединение войдут государства с наиболее мощными экономиками и армиями региона. Речь идёт о Пакистане, Турции, Египте и Саудовской Аравии.

«Эти переговоры уже идут между крупнейшими государствами, между крупнейшими экономиками и армиями этого региона», — заявил Керимов.

Новый блок, вероятно, будет нацелен на обеспечение коллективной безопасности и защиту общих интересов стран-участниц.

